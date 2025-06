Fantasy Life i a dépassé le million de ventes + nouvelle MAJ graphique Switch 2 Fantasy Life i a dépassé le million de ventes + nouvelle MAJ graphique Switch 2

Peu pouvait s'y attendre après tant de déboires de la part de Level-5 mais l'exploit est pourtant bien là : Fantasy Life i est parvenu à dépasser le million de ventes en à peu près 3 semaines, une performance que la boîte n'avait pas connu depuis très longtemps, et qu'elle espère déjà renouveler le 21 août avec Inazuma Eleven : Victory Road.



En passant, Fantasy Life i vient d'obtenir une nouvelle mise à jour sur Nintendo Switch 2 pour la mettre un peu plus aux normes plutôt que se contenter de l'upgrade réso/frame-rate avec une meilleure distance d'affichage et de l'eau qui ressemble un peu plus à de l'eau.