[RUMEUR] Un espoir pour une officialisation proche de Final Fantasy Tactics Remaster

On attend bien des choses des prochains jours niveau actualité et dans le lot, une vieille rumeur pourrait devenir vraie à en croire Jason Schreier donc pas n'importe qui même si nous sommes de l'ordre du sous-entendu : après avoir posté sur BlueSky que Final Fantasy Tactics restait à ses yeux l'un des meilleurs jeux qui soit, il s'est contenté d'ajouter ensuite la mention 'Remaster', pendant que parallèlement, un certain Yasumi Matsuno retweeté le post du State of Play de demain.



On se frotte les mains à l'idée de retrouver l'une des références absolues du tactical-RPG, en espérant que Square Enix n'oubliera pas ce qui a toujours manqué à ce spin-off : une traduction FR bien officielle.