Après Helldivers II, le studio Arrowhead souhaite livrer bataille sans soutien extérieur

Aux côtés de PlayStation depuis plus de dix ans avec deuxdont le deuxième a explosé toutes les prévisions imaginables (12 millions de ventes en moins de 3 mois), Arrowhead estime aujourd'hui avoir les épaules pour lâcher la main de son mécène, et annonce ainsi que son prochain projet sera en auto-édition, lui laissant toute possibilité d'une sortie sur d'autres supports (Xbox et Nintendo donc).Aucune embrouille avec Sony, que Arrowhead continue de remercier en ajoutant même qu'une nouvelle collaboration future est tout à fait possible (la franchise précitée appartient d'ailleurs toujours à PlayStation), juste que l'équipe souhaite tenter la voie d'un projet totalement conçu sans regard extérieur et sans prise de décisions autres que les leurs. Bonne chance soldats.