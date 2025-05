Star Wars Outlaws : lancement de la deuxième extension + quelques améliorations bonus

Ubisoft nous indique que le suivi devient aujourd'hui de prendre fin avec la mise en ligne de la deuxième extension (payante) accompagnée d'un nouveau pack de skins (gratuit).Pour les retardataires ou les futurs possesseurs de la version Switch 2, l'expérience s'améliore encore un peu plus avec une nouvelle upgrade apportant des choses que l'on aurait bien souhaité Day One :- Switch rapide entre les armes à deux mains et le blaster- Visée libre avec le blaster quand on est sur le speeder- Davantage de personnalisation du vaisseau dont des bonus passifs- Nouveaux contrats spatiaux en bonus