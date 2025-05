De rapides nouvelles de Kingdom Hearts IV De rapides nouvelles de Kingdom Hearts IV

Si vous avez suivi l'actualité de la semaine, vous n'êtes pas sans savoir que Square Enix a annulé le jeu mobile Kingdom Hearts : Missing-Link dans le cadre de sa restructuration, et ce afin de privilégier qualité et projets plus porteurs dont Kingdom Hearts IV.



Et comme pour rassurer le peuple, c'est 3 ans après l'annonce de ce dernier que l'éditeur donne de rapides nouvelles avec des visuels tout neufs et la promesse d'offrir « une expérience à la hauteur de vos attentes ». Difficile pour autant de se donner une idée concrète du potentielle au moins graphique sans savoir de quand date le build, possiblement encore sous Unreal Engine 4, mais remarquons la possibilité (apparente) de jouer directement Mickey.