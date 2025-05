Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake précise enfin sa période de sortie

Comme bien d'autres dans l'industrie et pas uniquement le JV, Ubisoft comprend lentement mais sûrement que l'époque des livraisons de nouveaux jeux par brouettes ne permet plus de se maintenir financièrement et qu'un retour à de la bonne qualité est nécessaire pour une survie sur la longueur.La Warner vous le confirmera, Square Enix aussi : il faudra du temps pour relancer efficacement la pipeline des AAA et en obtenir un rythme plus soutenu qu'actuellement, et c'est bien pour cela que pour l'année fiscale en cours, Ubisoft ne préfère pas évoquer de nouvelni même de(le prochain aura été reporté en interne), ce qui n'empêchera pas quelques sorties.On évacue de suite le mobile pour indiquer que les prochains mois verront au moins l'arrivée de… mais aussi et ENFIN, ce dernier étant désormais promis pour le Q1 2026. Soit environ 6 ans après son annonce, et un reboot en cours de route pour en faire une vraie refonte sur la totalité des aspects, et pas une simple upgrade graphique. Si parole est tenue, nul doute que nous devrions avoir des nouvelles lors du show Forward au printemps/été.