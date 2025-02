Bloomberg : NetEase à fond dans l'économie, jusqu'à délaisser le marketing des jeux japonais Bloomberg : NetEase à fond dans l'économie, jusqu'à délaisser le marketing des jeux japonais

Même si le coup des licenciements aux USA ont eu un impact moins qu'escompté (pensée néanmoins pour les 6 concernés), l'affaire Marvel Rivals n'était en fait que le prélude d'une longue enquête menée par Bloomberg et Jason Schreier, attestant d'une situation branlante de NetEase suite à des décisions aléatoires de la part de son PDG milliardaire William Ding.



Est notamment rapporté que l'homme a mis en place depuis quelques temps une réorganisation massive pour faire des économies, avec une mise en pause des investissements, la suppression de centaines d'emplois et la fermeture de plusieurs studios de soutien. Selon de multiples sources, « Ding a réduit le financement sur une douzaine de jeux et a mis tellement de projets à la poubelle que la branche chinoise de NetEase pourrait bien ne même pas être en capacité de sortir le moindre jeu majeur sur l'année à venir. »



Pas grave s'il reste des trucs en dehors de la Chine ? Pas vraiment. NetEase a comme on le sait mis fin à plusieurs partenariats aux USA et au Canada (dont un projet des anciens de Bioware) et c'est également peu glorieux au Japon : outre la fermeture d'Oukah (Visions of Mana), Ding a imposé des chantiers sans le moindre retard sous menace d'une coupure des financements, et ne prévoit AUCUN frais de dépenses marketing pour les jeux produits au Japon. Dont celui du pauvre Nagoshi (créateur de Like a Dragon) qui aurait peut-être mieux fait de rester chez SEGA...



Et pour la petite anecdote, William Ding était tellement proche de ses sous qu'en 2024, il a failli prendre la décision d'une annulation de Marvel Rivals par refus de payer Disney sur les droits d'exploitation, allant jusqu'à suggérer un reboot avec des persos fait maison. Au final, le jeu a tapé 200 millions de dollars de revenus depuis sa sortie.