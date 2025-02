Tyshawn Jones confirme à son tour qu'un nouveau remaster de Tony Hawk est en chantier

En septembre dernier, Tony Hawk déclarait travailler de nouveau avec Activision Xbox sans rien préciser de particulier, et il aura fallu attendre une autre interview, cette fois du plusieurs fois médaillé Tyshawn Jones pour apprendre qu'un nouveau remaster de la franchiseest actuellement en préparation (et il le sait vu qu'il apparaîtra dedans).A voir si nous aurons une compilation deun temps en chantier avant d'être annulé par Activision (pour faire de Vicarious un studio de soutien à Call of) ou si x développeur se penche plutôt vers les plus oubliables épisodes qui ont suivi.Notons également que malgré les rumeurs depuis des mois, Xbox n'a toujours pas intégréau service Game Pass.