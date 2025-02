L'ESA (E3) tentera un retour dans le business en 2026, avec l'event IICON

Voilà bien des années que l'E3 est mort dans le pur sens du terme, remplacé par le Summer Game Fest bien qu'il faut avouer que chacun a tendance à faire sa sauce dans son coin, mais comme prévu, l'ESA ne baisse pas les bras et annonce tenter un retour de la grande messe sous un nouveau nom : IICON (pour Interactive Innovation Conference).Les choses ne prendront place que l'année prochaine, du 27 au 30 avril 2026, et vu le communiqué plein de mots pompeux, on avoue avoir un peu de mal à comprendre où l'ESA veut en venir exactement dans la forme.Reste néanmoins que les plus grands de l'industrie ont déjà confirmé leurs présences, du trio principal (Sony, Microsoft, Nintendo) aux nombreux tiers (Amazon, Disney, Electronic Arts, Square Enix, Ubisoft, Take-Two…).