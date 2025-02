Death Stranding 2 : des nouvelles en approche ?

Comme on l'a dit dans la news du dessous, l'odeur d'un State of Play se fait sentir pour la semaine prochaine et, coïncidence, c'est le moment choisi pour pousser Hideo Kojima à nous teaser la tenue d'une nouvelle bande-annonce à venir, pour on ne sait encore quoi mais très probablementdont le lancement est attendu pour cette année sur PlayStation 5.Et re-coïncidence (décidément), voilà que le titre précité vient de passer officiellement l'étape de l'organisme de classification (en Corée du Sud du moins, mais c'est généralement eux qui ont le plus d'avance).Rappelons qu'au milieu de ces belles perspectives, Kojima Productions voit ses deux autres projets avancer au ralenti à cause de la grève des acteurs à Hollywood (liés à l'exploitation de l'IA) : les phases de doublage/motion-cap suront été mises temporairement en pause durant le second semestre 2025, et quant à(potentielle successeur de MGS), le casting n'a même pas pu débuter.