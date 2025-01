Capcom reconnaît désormais utiliser l'IA pour générer des éléments annexes du décors Capcom reconnaît désormais utiliser l'IA pour générer des éléments annexes du décors

Il faudra bien vous y faire mais quasiment chacun des plus gros éditeurs a débuté ses tests autour de l'IA, pas dans les mêmes proportions certes mais nous y sommes néanmoins. Et chez Capcom, on l'affirme haut et fort par l'intermédiaire de son directeur technique Kazuki Abe, s'exprimant auprès de Google Cloud Japan pour expliquer que de leur côté ou en tout cas pour l'instant, l'exploitation de l'IA n'est aucunement pour les dialogues, les personnages ou le gameplay, mais tout simplement certains éléments du décors.



Beaucoup de leurs franchises, Resident Evil par exemple ou encore Street Fighter, se déroulent dans un contexte moderne et possiblement urbain, et parce que les mecs vont pas débourser des sommes folles pour mettre des marques réelles sur des panneaux publicitaires ou les devantures de magasins, il faut donc les créer soi-même. Et c'est très long, pour finalement pas grand-chose alors que la plupart des joueurs passent à côté sans y prêter attention, et Kazuki Abe déclare donc avoir développé son propre sous-système à partir de programmes comme Gemini Pro pour concevoir en un claquement de doigts des brouettes de logos, noms de marque, slogan et même certains éléments du décors (genre une télévision), qui ensuite passeront entre les mains du directeur artistique et ses associés pour diverses retouches et améliorations.



Et après tout, pourquoi pas ?