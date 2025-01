Respawn : le STR Star Wars serait enfin présenté lors de la prochaine Star Wars Celebration

Si le FPS autour de la sous-franchise The Mandalorian est passé à la trappe, Respawn garde néanmoins deux chantiers Star Wars en activité, celui du prochainforcément, qui clôturera la trilogie, mais également un jeu de stratégie où l'équipe agira en superviseur sur le développement mené par Bit Reactor.Et si l'insider Timur222 qui vient de balancer que la première présentation tombera lors de la prochaine Star Wars Celebration (du 18 au 20 avril 2025), information relayée par Tom Henderson qui indique que le premier cité lui a fourni suffisamment de preuves pour que l'information soit pleinement fiable.Attention néanmoins. Si Bit Reactor est un tout nouveau studio fondé par d'anciennes pointures de, on partirait vers un STR, pas vraiment le genre le plus populaire sur consoles mais qui sait…