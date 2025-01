Notch va tenter de faire un ''Minecraft 2'' Notch va tenter de faire un ''Minecraft 2''

Logiquement toujours milliardaire à moins d'avoir fait flamber tout son pactole, le créateur de Minecraft (dit « Notch ») n'a pas pris sa retraite et s'est posé devant la planche à idées pour concevoir un nouveau projet, en ayant d'abord sondé le public sur ses deux objectifs : soit un rogue/dungeon crawler bien à l'ancienne (jusqu'à la vue à la première personne), soit une sorte de Minecraft 2.



Et c'est le deuxième qui a remporté le vote avec une large majorité (81%), qui n'aura évidemment pas ce nom vu que Microsoft en possède désormais les droits, sauf si (il précise) l'éditeur valide le concept pour apposer la prestigieuse marque dessus. Bien sûr, il est difficile de savoir à quoi s'attendre pour ce qui incarne pour l'heure une « suite spirituelle », Notch ne souhaitant pas marcher sur les traces de Mojang en matière de suivi, et il est du coup bien difficile de savoir à quoi s'attendre, surtout que d'une certaine façon, Minecraft propose déjà tout ce qui est possible dans le genre, encore plus avec les créations de la communauté.