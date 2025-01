Halo Studios met (déjà) fin à la restauration du contenu annulé dans les anciens jeux Halo Studios met (déjà) fin à la restauration du contenu annulé dans les anciens jeux

On parlait il y a peu d'une fuite importante de données chez Halo Studios et quel que soit le responsable, ce fait a permis de mettre en lumière un autre point d'actualité : l'initiative avec l'équipe de moddeur « Digsite » a été enterrée. Ce projet, très sympa sur le papier, consistait à laisser une team modding expérimentée avoir accès à des tonnes d'archives remontant jusqu'à Bungie, et ce afin de finaliser des contenus annulés dans les différents jeux Halo pour ensuite les proposer gratuitement à la communauté.



En premier fait d'armes, nous avons eu l'année dernière la fameuse démo E3 de Halo 2 (une session qui n'était pas dans le jeu final), accessible désormais à tous via le Steam Workshop.



Sauf que, léger « point de détail », c'était du bénévolat. Déjà parce que, comme dit à l'instant, tout le contenu restauré devait être offert gratuitement, et aussi parce que l'initiative allait de base dans ce sens : plutôt que des laisser des moddeurs faire leur taf dans leur coin, Halo Studios (encore nommé 343 Industries à l'époque) leur proposait directement la matière première. Mais la passion ne fait pas vivre, et les choses sont devenues compliquées quand Digsite s'est rendu compte que ce genre de taf intensif réclamait 20 à 40h par semaine. Il y aurait eu quelques négociations avec Halo Studios pour gratter un salaire mais visiblement, ce n'était pas du tout à l'ordre du jour.



L'affaire est désormais derrière nous, l'un des principaux représentants de Digsite ayant confirmé qu'il n'y aurait « certainement plus d'autres travaux » semblables à la démo E3 précitée et c'est fort dommage : le prochain projet était censé être un niveau entier de Halo 3 (Guardian Forest).