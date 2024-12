La série Octopath Traveler passe les 5 millions

Il est bien trop tôt pour entrevoir la venue d'unmais Square Enix annonce tout de même que sa franchise a dépassé les 5 millions de ventes depuis ses débuts il y a justement 5 ans, pour deux épisodes principaux (les tentatives F2P sont à part).Le premier épisode représente de loin la plus grosse part du gâteau puisque déjà à 2,5 millions en février 2021, avant même la sortie des versions PlayStation et Xbox. Pour fêter cette nouvelle étape, les deux titres sont actuellement en promotion sur tous les supports numériques, respectivement 23,99€ pour le premier et 29,99€ pour le second. En outre, les deux sont toujours disponibles dans le Game Pass.