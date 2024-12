Finalement, Hi-Fi Rush 2 n'est pas encore signé

Il y a peut-être eu un quiproquo entre Krafton et l'équipe de Tango Gameworks, ou peut-être que certains plans ont tout simplement changé en quelques semaines, mais la certitude d'unprend aujourd'hui des allures d'un simple vœu encore non acté.Car c'est lors d'une nouvelle interview avec IGN que le trio de têtes pensantes dont le réalisateur John Johanas a souhaité tempérer certains propos en expliquant plus précisément que si Shinji Mikami avait bien posé sur la table les bases d'une suite, son départ et tout ce qui a suivi (mort temporaire du studio avant sa résurrection chez Krafton) poussent aujourd'hui l'équipe a réfléchir au mieux pour l'avenir.Oui, l'équipe veut un 2, mais faire une suite dans le simple but de se reposer sur une franchise, au moins en terme d'aura « n'est pas sans risque » et il suffit d'un couac susceptible de faire stagner la licencepour qu'elle devienne soudainement « dépassée » selon les mots du manager principal. Qui plus est, John Johanas indique que Tango Gameworks a une certaine culture dans le renouvellement et lui-même fut très heureux d'oublier un peu le survival-horror après avoir planché sur les deuxEn conclusion, on comprend que même si suite il y a un jour ou l'autre, rien n'indique encore que ce sera le prochain projet du studio.