Circana fait le bilan US des 20 ans de la PSP Circana fait le bilan US des 20 ans de la PSP

Il y a 20 ans de cela, le 12 décembre 2004, Sony sautait les deux pieds joints dans l'univers des consoles portables en lançant sa PSP au Japon (quelques mois après dans le reste du monde), et pour marquer le coup, Circana/NPD nous apprend au dernier décompte que la console a tapé aux USA les 20,1 millions de ventes.



Et mine de rien, le marché fut très loin d'être représentatif de la performance de la PSP car si les USA ont pour coutume de prendre environ un tiers des totaux et même plus dans le cas des Xbox et de la majorité des consoles Nintendo, le pays a représenté moins de 25 % des ventes de la nomade.



On a même droit à un top 10 des ventes softwares, très « occidental » :



1. GTA Liberty City Stories

2. Need for Speed : Most Wanted

3. GTA Vice City Stories

4. Midnight Club 3

5. God of War : Chains of Olympus



6. Star Wars Battlefront II

7. Crisis Core FFVII

8. Madden NFL 06

9. SOCOM Us Navy Seals

10. Madden NFL 08