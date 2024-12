Path of Exile II : Grinding Gear prévient que le week-end va finalement être très compliqué

Dans quelques heures sortira le très attendumais totalement médusé par la situation, Grinding Gear préfère prévenir de suite que le week-end va être très compliqué pour ceux qui vont vouloir s'y lancer.Le développeur savait évidemment vu les retours de présentation que les intéressés seraient nombreux, mais pas autant : plus d'1 million de personnes tous supports confondus (PC, PS5, XBS) ont sécurisé leur achat (minimum 27,5€, avec en contrepartie un gain équivalent en monnaie in-game). Et potentiellement 1 million de joueurs connectés simultanément, ce n'était pas du tout dans les plans du studio qui remercie gracieusement la communauté mais s'excuse par avance devant les titanesques files d'attente en vue, pendant que l'équipe charbonnera pour contenir et améliorer la situation.