STALKER 2 : le patch 1.01 est disponible

Le temps est venu pour GSC Game World de commencer à améliorer l'expérienceet voici déjà la diffusion du patch 1.01 corrigeant on nous assure environ 650 problèmes (!) entre quelques optimisations (pas trop), plusieurs choses relatifs à l'IA (mais pas encore sur le A-Life 2.0), des correctifs à gogo et même du rééquilibrage sur plusieurs points comme :- Diminution du coût des réparations- Durabilité des armures augmentée de 12,5 %.- Hausse du prix à la revente des artefacts, exosquelette et armes améliorées.- 2 à 3 fois plus de gains (argent) à l'accomplissement d'une mission.- Ajout d'un silencieux gratuit pour PTM dans la Petite Zone.- Mode débutant : armes et armures plus puissantes et moins de dégâts subis.- Rééquilibrage du poids de certains éléments.- Bloodsucker moins puissant.- PV légèrement réduits pour la majorité des ennemis.- Le couteau est plus puissant et frappe plus loin.Pour la complète, rendez-vouset espérons que l'on continue rapidement dans cette belle voie en attendant le suivi de 2025.