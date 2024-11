ININ Games récupère les droits de Shenmue III, et commence à teaser de futures annonces ININ Games récupère les droits de Shenmue III, et commence à teaser de futures annonces

Shenmue continue d'exister, et même qu'il y a un soudain mouvement avec l'annonce du rachat des droits d'édition de Shenmue III par ININ Games, après avoir appartenu à Deep Silver qui n'en avait vraisemblablement plus grand-chose à faire des histoires de Ryo et son sac à dos. Ce même ININ Games qui a récemment collaboré avec Yu Suzuki pour le shoot Air Twister.



Sans trop entrer dans les détails, la société en profite pour annoncer que « l'histoire n'est pas terminée » et qu'ils comptent bien marquer le coup pour les 25 ans de la franchise (et les 5 ans du troisième épisode) avec des annonces susceptibles de plaire aux fans comme aux nouveaux. On vous laisse spéculer.