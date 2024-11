Jez Corden : quelques informations sur Fable Jez Corden : quelques informations sur Fable

Lors de son dernier podcast, Jez Corden s'est un peu exprimé sur le cas Fable en déclarant avoir vu « très récemment » de nouvelles séquences de gameplay tirées d'une Alpha dont il ne peut estimer la date, mais se montre en tout cas rassurant avec les points listés ci-dessous :



- Il y a une sorte de nouvel ADN très CD Projekt.

- Système de combat qui rappelle The Witcher 3 autant dans le maniement des armes que certaines features dont les roulades.

- L'arc et la magie seront toujours présents.

- Il a pu voir un aperçu du bestiaire dont un loup-garou, et plusieurs armes (incluant un maillet géant).

- On lui a déjà confirmé précédemment que nous pourrons bien choisir entre un homme et une femme.



Enfin, on pourrait bien avoir droit à quelque chose pour les Game Awards le mois prochain, même s'il faudra assurément attendre le printemps pour le grand show avant une probable sortie en fin d'année prochaine.