Charts US : le hardware toujours en chute Charts US : le hardware toujours en chute

L'heure est aux charts US, concernant le mois de septembre et toujours livré par l'institut Circana/NPD via Mat Piscatella qui indique que la chute des ventes hardware se poursuit inexorablement (jusqu'à la Switch 2 ?) avec, par rapport à septembre 2023 : -45 % pour la PlayStation 5, -23 % pour la Switch et -51 % pour la Xbox Series.



Sur le global, c'est le plus mauvais mois hardware depuis septembre 2019…



Infos bonus :



- EA Sports FC 25 est le meilleur lancement de l'histoire du foot aux USA, avec une croissance à deux chiffres par rapport à 2024.

- Astro Bot s'affiche fièrement à la deuxième place, et est mine de rien la 25e meilleure vente US de l'année.

- Tout comme Zelda : Echoes of Wisdom (4e), difficile de faire le bilan de NBA 2K25 et Warhammer 40.000 : Space Marine II vu qu'il s'agit de rares titres à n'avoir que des données physiques.



- 49 % des Xbox Series vendues depuis le lancement sont des modèles S.

- 18% des PlayStation 5 vendues depuis le lancement sont des Digital Edition.

- Théoriquement, 3 % des possesseurs de PS5 ont un PS Portal.



MEILLEURES VENTES POUR SEPTEMBRE 2024

(Pas de données numériques pour Nintendo, Take-Two et Saber Interactive)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. EA Sports FC 25 (NEW)

2. Astro Bot (NEW)

3. Madden NFL 25

4. The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom (NEW)

5. EA Sports College Football 25

6. Star Wars Outlaws

7. NBA 2K25 (NEW)

8. Hogwarts Legacy

9. NHL 25 (NEW)

10. God of War Ragnarok



11. Dead Rising Deluxe Remastered (NEW)

12. Final Fantasy XIV

13. Elden Ring

14. Minecraft

15. COD Modern Warfare III

16. Marvel VS Capcom Fighting Collection (NEW)

17. Age of Mythology

18. Warhammer 40.000 : Space Marine II (NEW)

19. Ghost of Tsushima

20. EA Sports MVP Bundle





MEILLEURES VENTES POUR 2024

(Pas de données numériques pour Nintendo, Take-Two et Saber Interactive)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. EA Sports College Football 25 (=)

2. Helldivers II (=)

3. Call of Duty : Modern Warfare III (=)

4. EA Sports MVP Bundle (=)

5. Elden Ring (=)

6. Dragon's Dogma II (=)

7. Madden NFL 25 (+5)

8. MLB The Show 24 (-1)

9. WWE 2K24 (-1)

10. EA Sports FC 25 (NEW)



Virés du classement : Hogwarts Legacy et FFVII Rebirth.