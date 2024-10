Après 14 ans d'attente, Red Dead Redemption 1 est officialisé et daté sur PC

Le miracle a eu lieu même s'il ne surprendra personne après tant de leaks :premier du nom arrive enfin sur PC après 14 ans d'attente (oui, déjà), Rockstar venant d'officialiser l'information en annonçant une arrivée pour le 29 octobre sur Steam, l'Epic Games Store et le Rockstar Store.Rien de particulier : cette version produite par Double Eleven inclura évidemment l'extension, les supports 21:9 & 32:9, une compatibilité clavier souris et la prise en compte des dernières technologies d'upgrade en date dont le DLSS 3.7 et le FSR 3.0.