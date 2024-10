Lords of the Fallen 2 arrivera en 2026 et veut faire le pari de l'ouverture vers un plus large public Lords of the Fallen 2 arrivera en 2026 et veut faire le pari de l'ouverture vers un plus large public

Comme nous avons pu le voir hier avant d'aller au pieu, 1 million de ventes, ça ne signifie pas la même chose en fonction du sujet. Pour Ubisoft et son Star Wars Outlaws, c'est clairement décevant, mais pour CI Games et Lords of the Fallen, c'est le champagne. Surtout que lui, c'était en seulement 10 jours.



On revient sur le second cité pour indiquer que l'éditeur vient d'assurer officiellement que Lords of the Fallen 2 sera dévoilé l'année prochaine (pour un objectif de lancement en 2026), toujours sous Unreal Engine 5 mais avec des premières promesses qui vont faire lever le sourcil des fans : on parle d'une narration et une DA « plus commerciales », en plus d'une « accessibilité accrue ».



Il y a de quoi s'interroger notamment pour le premier cas car si chacun pourra débattre de la narration dans un Soulsborne, la DA n'était elle pas vraiment un défaut relevé dans le reboot. Quant à l'accessibilité, les sous-entendus semblent filer vers de la coopération et de nouvelles options, ce qui on l'espère n'iront justement pas plus loin que des « options ».