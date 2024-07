Vous reprendrez bien un peu de Persona 5 ?

Objet d'une surexploitation un peu navrante,a visiblement encore un mot à dire, précisément au sujet du spin-off PC/mobile « gacha », ayant récemment eu droit à un event privé où sont ressortis plusieurs informations, notamment le fait que plusieurs collaborations étaient en cours de développement (notamment avec les autres épisodes de la franchise, en plus d'autres licences sans rapport) et que l'équipe a en tête les dernières lignes du scénario se construisant au fil du temps.Mais les deux principales annonces, c'est déjà la promesse d'une arrivée du jeu en occident (limité jusqu'à présent à l'Asie) et qu'une fois cela fait, les travaux débuteront pour un portage « consoles ». On ignore pour le moment si le portage en question gardera le même type de monétisation (gacha x micro-transactions) ou si nous aurons la chance d'obtenir une refonte bienvenue sur le sujet.