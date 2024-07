Xbox x ABK : l'augmentation des prix du Game Pass donne de nouveaux arguments à la FTC Xbox x ABK : l'augmentation des prix du Game Pass donne de nouveaux arguments à la FTC

Microsoft pourra éventuellement se défendre en déclarant que les changements tarifaires du Game Pass sont liés à une stagnation de l'audience autant que l'inflation, reste que la coïncidence est suffisamment porteuse pour pousser la FTC à leur sauter à la gorge.



Car on a tendance à l'oublier mais le régulateur US n'a toujours pas accepté le rachat d'Activision Blizzard King (c'est en cours d'appel) et sur l'épais dossier vient se rajouter le dernier fait en date, celui qui selon la FTC trahit totalement la promesse de Microsoft devant les tribunaux (il y a plus ou moins 1 an) de ne pas augmenter les prix du Game Pass une fois la franchise Call of Duty entre ses mains, le genre d'acte habituel en cas de position dominante (sur le secteur des services à abonnement).



La FTC pointe donc autant cette hausse que la mise en place d'un nouveau palier dénué de l'argument n°1 (les jeux XGS Day One) sans oublier la vague de licenciements ayant frappé des développeurs mais aussi les services assurances & qualité aussi bien chez Xbox que les rangs d'Activision.



Comme déclarent certains analystes, même en appel, il n'est pas sûr que tous ces arguments modifient quelque chose à la situation, hormis pour l'avenir, s'il prend l'idée à Microsoft de retenter un achat éclatant.