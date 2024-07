Star Wars Outlaws ne compte pas abuser dans la taille des planètes à explorer

Preuve encore une fois que les temps ont changé, Ubisoft qui un temps vantait la démesure absolue de ses productions tempère aujourd'hui chaque fois que l'occasion se présente, en mode « Nos jeux ne sont pas trop grands hein, ne vous inquiétez pas ».Et après avoir fait savoir quene prendra « que » 25 à 30h pour être terminé, dans une ligne plus ou moins droite, le directeur créatif Julian Gerighty déclare que les nombreuses planètes ne rendront pas le terrain de jeu abusivement grand, précisant par exemple que plusieurs d'entre elles (Tatooine, Akiva et Tosharra) pourront être traversé avec un speeder en « 4 à 5 minutes maximum ». Alors c'est sûr qu'un speeder, c'est quand même plus rapide qu'une trottinette électrique mais cela vous donnera un aperçu un peu plus clair.Pas plus mal en tout cas, et on retourne attendre le 30 août pour la sortie PC/PS5/XBS.