Pendant ce temps, l'application de sommeil Pokémon Sleep a généré 100 millions de dollars

Rigolez ou soufflez autant que vous souhaitez, mais sachez quand même que l'application de suivi du sommeila généré… 100 millions de dollars depuis sa sortie il y a un an (à une semaine près) selon les données récoltées par AppMagic. Des revenus aidés par de multiples micro-transactions dont votre serviteur ignore totalement l'utilité, et sachez que c'est au Japon que l'application incarne la plus grande part du gâteau : 44 % de l'audience mais 73 % des dépenses mondiales.La force tranquille, pendant que le patrona dépassé les 8 milliards de dollars en début d'année.