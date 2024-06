Prince of Persia : Ubisoft Toronto confirme le statut de vrai remake, actuellement en full-prod

Qualifié de troll de la part d'Ubisoft même si on se dira que c'est toujours bien d'en avoir eu des nouvelles de manière officielle, le remake deest donc attendu pour courant 2026, annonce qui a fait souffler quand on parle d'un projet annoncé en 2020 avec déjà à l'époque 2 ans de développement derrière lui.Tom Henderson avait délivré des explications sur le sujet, désormais confirmées à demi-mot par Ubisoft Toronto déclarant que le projet est désormais un vrai remake « repartant de zéro » qu'une simple refonte sous polish comme initialement prévu, et que la pré-production est achevée. Oui, nous en sommes seulement là, à se dire que Ubisoft Montréal ne s'est pas vraiment démené sur le sujet depuis la reprise en 2022…Mais bon, la full-prod est désormais là et plus rien ne devrait désormais ralentir le travail, avec confirmation d'une intégralité des éléments refaits à neuf dont de nouveaux contrôles et une caméra revue. Reste encore à officialiser les rumeurs sur des séquences inédites, chose que l'on devrait pouvoir vérifier dans un an. Normalement.Rappelons d'ailleurs que Ubisoft Toronto, c'est également, annoncé fin 2021 et sans trop de nouvelles depuis. Une vraie malédiction chez Ubi.