LEGO Horizon Adventures : quelques infos

Contrairement à, la preview den'a pas permis de repartir avec de nouvelles séquences de gameplay, mais au moins des informations, notamment le fait que ce spin-off était un désir d'une partie de l'équipe souhaitant travailler sur quelque chose de plus léger après avoir passé 8 à 10 ans sur du AAA (par contre, pour le changement d'IP…), et que l'annonce surprise d'une version Switch était juste naturelle aux yeux de PlayStation pour élargir le public. Apprenons d'ailleurs que par son principe de gameplay très simple, on pourra tout à fait y jouer avec un seul joycon (si on le souhaite).Sinon :- En développement depuis 3 ans.- Réadaptera le scénario que l'on connaît mais avec plus d'humour et de légèreté.- Coop uniquement à 2, en local comme en ligne (pas de cross-play).- 4 personnages jouables seulement (les deux derniers encore tenus secrets).- Beaucoup moins de persos mais beaucoup plus de skins à débloquer pour chacun.- Il ne semble pas y avoir de différences fondamentales entre chaque perso.Sortie prévue pour les fêtes.