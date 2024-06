Yacht Club Games date son prochain Showcase

Au coeur des gros morceaux du Summer Game Fest, Yacht Club attendra que l'essentiel de la tempête soit passée pour balancer son event « Yacht Club Games Presents » le 14 juin à 19h30 (heure FR) avec ce qu'il faut d'informations et d'annonces, l'occasion de rappeler pour ceux qui ne le savent pas que la boîte derrièreest également éditeur d'autres jeux indés.Mais les regards sont surtout tournés vers, le tout nouveau projet maison du studio kickstarté à 1,3 million de dollars (sur les 300.000 souhaités de base), sorte de Zelda-like 8bits avec de l'expérience et des roulades, prévu un temps pour fin 2023 mais vous savez comment ça se passe avec les campagnes de financement...