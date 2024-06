Tom Warren : Contraband serait ''génial'' vu les retours, mais encore bien loin d'être prêt

Bah tiens, on en parlait justement cette semaine avec le nettoyage chez Avalanche Studios (deux branches coupées sur cinq) et c'est peut-être aussi pour cela que Tom Warren est revenu sur le casdont le développement a été sujet à diverses problématiques, mais qui actuellement est sur de bons rails.Alors ça ne veut pas dire qu'il est prêt est c'est même « loin » d'être le cas vu que l'on évoque en interne une sortie pour fin 2025 dans le meilleur des cas, mais au moins, selon des sources proches du dossier ayant pu prendre le jeu en main à un stade encore fort précoce, l'expérience s'avère « aussi amusante que géniale ». Toujours ça.Pour rappel, ce titre développé conjointement avec les Xbox Game Studios se présentera comme une sorte de jeux de braquage et de contrebande (forcément), en coopération jusqu'à 8.