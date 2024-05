Le prochain jeu des anciens de Batman Arkham serait financé par Xbox Game Studios Le prochain jeu des anciens de Batman Arkham serait financé par Xbox Game Studios

Que deviendra Rocksteady après le suivi de Suicide Squad : Kill the Justice League ? Seule la Warner peut le dire aujourd'hui, mais en attendant, les choses bougent de loin en parallèle, précisément chez Hundred Star, société fondée l'année dernière par les anciens dirigeants du studio précité (probablement peu satisfait de la direction GAAS voulue par les grands patrons).



Hundred Star qui a bien évolué avec déjà près de 100 employés ne se cachant pas d'un chantier AAA action-aventure bien « SOLO » sous Unreal Engine 5, comme pour appuyer le lien avec l'époque de la trilogie Batman Arkham, et apprenons ce soir que ce projet est fait en partenariat avec les Xbox Game Studios, avec financement direct.



Un point de détail qui ne change plus grand-chose aujourd'hui vu que le terme exclusivités est en train de rejoindre l'ancien-monde, sauf pour ceux qui peuvent croiser les doigts pour une inclusion Game Pass.