The Witcher (Netflix) : premier aperçu du ''nouveau'' Geralt de Riv (Liam Hemsworth)

Depuis l'annonce faite il y a 18 mois, ce simple teaser était attendu, et voici donc à quoi ressemblera le « nouveau » Geralt de Riv dans la Saison 4 de(Netflix), cette fois incarné par Liam Hemsworth. Et franchement, oserait-on dire que « ça va ». Enfin pour ces quelques secondes en tout cas.Une Saison 4 qui n'a pas encore de date, mais qui sera quoi qu'il arrive l'avant-dernière du show. D'ailleurs, la Saison 5 est tournée simultanément pour éviter une trop grande attente, et permettre ensuite à la plate-forme de passer à autre chose.