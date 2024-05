Dragon Ball Sparking Zero : 6 persos de plus Dragon Ball Sparking Zero : 6 persos de plus

Le V-Jump fait son retour avec la confirmation de plusieurs autres personnages au casting de Dragon Ball : Sparking Zero, tous incarnant la « nouvelle génération », donc Goten et Trunks (et Gotenks), mais aussi les représentants de DB Super que son Caulifa, Kale et Kefla. Les scans nous confirment en passant un mode spécial 5V5.



Que ce soit pour le State of Play (encore non confirmé), le Summer Game Fest ou le Xbox Showcase, nul doute que le trailer servant à mettre tout ça en mouvements tombera dans les prochains jours/semaines.