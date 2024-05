Après une vague de licenciements et de projets annulés, retour au vert pour Ubisoft Après une vague de licenciements et de projets annulés, retour au vert pour Ubisoft

Environ 1700 licenciements et plusieurs jeux annulés ont fait les bonnes affaires d'Ubisoft qui annonce un retour au vert avec des bénéfices proches des 158 millions d'euros pour la dernière année fiscale (pour un CA record de 2,3 milliards d'euros), là où du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, la boîte accusait une colossale perte proche du demi-milliard d'euros.



Le bilan aurait pu d'ailleurs être encore bien meilleur si Ubisoft n'avait pas enchaîné les déceptions commerciales entre le silence autour de Avatar : Frontiers of Pandora et Prince of Persia : The Lost Crown, et un Skull & Bones déjà oublié, peut-être même encore plus depuis la sortie de Sea of Thieves sur PlayStation 5. Soulignons néanmoins l'incroyable performance sur la longueur de Rainbow Six Siege, le bon lancement d'Assassin's Creed Mirage et surtout la surprise The Crew Motorfest.



Enfin, à ceux qui espèrent naïvement un retour de Splinter Cell dans son ancienne formule ou un nouveau Rayman, oubliez : Ubisoft a déclaré vouloir désormais se séparer en deux catégories, avec d'un côté les expériences en monde ouvert, de l'autre les jeux à service. Cela n'empêchera pas de retrouver les licences historiques dans des expériences avec les tiers, comme prochainement The Rogue Prince of Persia.



L'Ubisoft Forward aura lieu le 10 juin, avec en tête d'affiche Assassin's Creed Shadows et Star Wars Outlaws, en espérant que l'occasion sera donnée pour avoir des nouvelles des arlésiennes encore actives : Beyond Good & Evil 2, Splinter Cell Remake et Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake.