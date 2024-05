Charts Japon : le bilan de la Golden Week, avec les entrées de Stellar Blade et Eiyuden Chronicle

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 22 avril au 5 mais 2024, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Au milieu de multiples sorties, et ça change, deux sortent du lot à commencer parqui prend la première place sans briller sur la scène du jeu d'action du genre « exigeant », mais on dira qu'il a au moins fait un chouïa mieux que. Pendant ce temps,fait techniquement aussi bien en combinant les deux versions, et même probablement mieux en ajoutant quelques miettes PC/Xbox et la part des backers.Sur le hardware, deux semaines de données (+ une troisième de rattrapage pour ne pas avoir transmis le bilan juste avant) ne change rien à la situation actuelle. Notez juste que :- Il ne reste que quelques jours avant que la Switch prenne le record absolu devant la DS.- La PS5 dépasse le LTD de la N64.