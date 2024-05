Master Detective Archives sur PC, PS5 et XBS

La nouvelle licences des créateurs deavait très bien démarré sa carrière sur Switch avec plus de 300.000 ventes en un mois, maisveut aujourd'hui une nouvelle audience et Spike Chunsoft annonce que c'est le 18 juillet que le titre ira faire un tour sur PlayStation 5, Xbox Series et bien évidemment Steam. Il était en effet impensable que Spike se passe du PC, marché n°1 de(oui ça peut surprendre).Notez que cette réédition sera affublée d'un « + » dont on ignore la raison, mais un RDV est donné ce 9 mai pour en savoir davantage.