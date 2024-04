Après avoir perdu 2 de ses papas, la franchise Dragon Quest va accueillir un nouveau producteur Après avoir perdu 2 de ses papas, la franchise Dragon Quest va accueillir un nouveau producteur

Même si son nom n'est pas forcément connu de tous, Yu Miyake n'est pas n'importe qui avec son statut de producteur de la franchise Dragon Quest depuis très longtemps, ayant déjà un pied dans la franchise depuis le hautement apprécié Dragon Quest V, ou en tout cas jusqu'à aujourd'hui : selon Bloomberg, le nouveau PDG poursuit sa restructuration en emmenant le précité vers l'univers de jeu mobile pour le remplacer par Yosuke Saito, généralement associé à NieR mais ayant co-produit les deux derniers DQ en date (X & XI donc).



Une preuve de plus que la prestigieuse saga du J-RPG s'apprête à démarrer une nouvelle ère par un douzième épisode annoncé comme plus mature dans ses intentions et possiblement avec des changements dans son pourtant historique système de combat, devant désormais construire son avenir en étant orphelin de deux de ses trois papas après les décès du compositeur Koichi Sugiyama et du chara-designer Akira Toriyama.