Grounded : Limited Run Games dévoile sa version boîte sur tous les supports Grounded : Limited Run Games dévoile sa version boîte sur tous les supports

Limited Run Games continue de faire son beurre sur les portages Xbox vers « d'autres supports », et c'est maintenant Grounded qui se voit annoncer une version boîte sur les trois familles de consoles, avec ouverture des précommandes dès demain (jusqu'au 28 avril). En numérique, le très sympathique jeu de survie signé Obsidian reste prévu le 16 avril sur PlayStation 5/4 et Switch.



Les versions boîtes seront vendues 40$ (pour l'édition standard) et 125$ (pour le Collector) en n'oubliant pas la taxe US et les frais d'import dont on vous laissera la surprise en tentant votre réservation.



Notons enfin que le nom de cette édition (« Fully Yoked ») est en lien avec la nouvelle MAJ de contenu prévue le 16 avril et prochainement présentée. Il s'agira (normalement) de la toute dernière extension majeure après bientôt 4 ans de suivi, mais des MAJ moindres perdureront selon le directeur Adam Brennecke : « Tant qu'ils me laisseront travailler sur Grounded, il y aura de nouvelles choses pour Grounded. »