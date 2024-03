Lollipop Chainsaw RePOP : premiers visuels Lollipop Chainsaw RePOP : premiers visuels

Yoshimi Yasuda a posté les premiers visuels de Lollipop Chainsaw RePOP et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il en ressort l'étrange sensation que les décors et textures ont bien évolué depuis l'original sur PS360… mais pas les personnages. Ou en tout cas moins, donnant une certaine disparité à juger une fois la première bande-annonce disponible (on ne sait quand).



L'équipe précise d'ailleurs que le lancement tombera durant l'été, et reste à retourner patienter faute du moindre RDV pour le moment.