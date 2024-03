Officiel : Embracer Group a revendu Saber Interactive, mais il y a un GROS ''mais'' [UP] Officiel : Embracer Group a revendu Saber Interactive, mais il y a un GROS ''mais'' [UP]

Le communiqué officiel vient de tomber : Embracer Group s'est bien séparé de Saber Interactive, mais les choses ne se sont pas exactement déroulées comme on s'y attendait.



En bref, la vente s'est faite à Beacon Interactive qui est tout simplement une société contrôlée par Matthew Karch (co-fondateur de Saber Interactive) ayant bénéficié de fonds via divers investisseurs. Ce qui ressort du communiqué montre en revanche que « tous » les studios de Saber ne sont pas concernés par le retour à l'indépendance.



Saber Interactive emporte avec lui :

- DIGIC

- Fractured Byte

- Mad Head Games

- New World Interactive

- Nimble Giant Entertainment

- Sandbox Strategies

- Slipgate Ironworks

- 3D Realms



Embracer garde :

- Aspyr

- 4A Games

- 34 Big Things

- Beamdog

- Demiurge Studios

- Shiver

- Snapshot Games

- Tripwire Interactive

- Tuxedo Labs

- Zen Studios



Donc vous avez compris qu'avec des licences comme Metro et Killing Floor, Embracer maintient à ses côtés une belle part du gâteau et ceci explique que contrairement aux prévisions sur le coût de la vente (estimée à 500 millions de dollars), Saber Interactive a finalement récupéré son indépendance pour « seulement » 247 millions.



Un bémol néanmoins : Saber Interactive garde une option pour la récupération future de 4A Games (Metro) et Zen Studios (Pinball FX) mais si cela venait à arriver, c'est Embracer qui garderait quoi qu'il arrive les droits de Metro pour les anciens comme les futurs jeux de la franchise.





UPDATE



- Saber Interactive confirme dans un communiqué que 4A Games et Zen Studios vont les rejoindre.

- Metro restera bien chez Embracer, et on se demande du coup si Metro 4 reviendra à un autre développeur ou si Embracer se contentera de prendre des royalties.

- Saber Interactive représente désormais avec tous ses studios quelques 3000 employés.

- Ni Saber ni Embracer ne se sont prononcés sur le remake de Star Wars : Knights of the Old Republic.