Ubisoft : un film Watch Dogs en préparation Ubisoft : un film Watch Dogs en préparation

Sophie Wilde, vue récemment dans le film La Main (ou Talk to Me en VO) serait selon Deadline en pourparlers pour intégrer le casting de Watch Dogs, une nouvelle adaptation d'une franchise Ubisoft pour les salles.



Le réalisation est confiée au réalisateur français Mathieu Turi plutôt spécialisé dans le genre horrifique mais sans grand succès pour le moment, et à l'écriture Christie LeBlanc dont le premier fait d'armes est l'adaptation Netflix du roman Oxygène.



Bref, la grande question est maintenant de savoir si ce projet a pour but en parallèle de relancer la franchise dans le JV, dans le silence depuis la sortie de Watch Dogs Legion, dont le discret suivi s'est déjà achevé il y a plus de 2 ans.