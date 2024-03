UK : le bilan complet de 2023 hardware + software, avec données chiffrées et parts du numérique

Le temps de combiner toutes les données possibles, la DERA UK livre son rapport complet de l'année 2023 au Royaume-Uni en fournissant ce que l'on attend le plus, donc des chiffres partout… enfin presque car une fois de plus, Nintendo a poussé dans un fossé quiconque a osé lui demander les ventes eShop, de même que Larian () et Epic Games ().Voici donc le top 20 uniquement pour les ventes de 2023 (pas de LTD) et entre parenthèse la part du dématérialisé quand disponible :1): 2.395.996 (67,2%)2): 1.921.143 (55,9%)3): 1.238.683 (68,7%)4): 747.902 (61,7%)5): 654.731 (46,4%)6): 615.677 (71%)7): 555.323 (60,5%)8): 498.159 (pas de chiffre numérique)9): 442.874 (84,7%)10): 429.686 (pas de chiffre numérique)11): 411.725 (83,3%)12): 378.638 (65,5%)13): 357.889 (pas de chiffre numérique)14): 352.228 (51,3%)15): 321.117 (54,9%)16): 261.303 (24,3%)17): 254.623 (36,8%)18): 248.997 (75,1%)19): 246.154 (87,1%)20): 245.913 (20,5%)MEILLEURES VENTES ACCESSOIRES :1) DualSense Blanche : 460.3282) DualSense Noire : 243.7463) Xbox Pad Noir : 221.1334) Xbox Pad Blanc : 156.6775) Ear Force Recon Headset Xbox : 146.871LES VENTES HARDWARE 2023 :