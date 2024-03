Des faux Helldivers II sont apparus sur Steam, sans aucune modération préalable

Un petit article pour signaler une drôle d'affaire : des « fakes » du jeuont émergé hier soir sur Steam pour tromper plusieurs acheteurs, avec précisément deux fiches aux coûts moindres (12,49$ et 19,99$, au lieu de 39,99$ pour le « vrai » jeu) cachant derrière eux des titres de qualité douteuse parus tous deux le 4 novembre dernier (et).Comment la supercherie a t-elle fonctionné ? Oh bah c'est très simple : le ou les responsables des dits jeux ont changé le nom de leur fiche en, mis des screens officiels et ont modifié le nom du développeur en Arrowhead Game Studios et en éditeur PlayStation PC LLC. Facile hein ? Et avouez sur le screen ci-dessous qu'on n'y voit effectivement que du feu, si ce n'est le nombre d'évaluations.Face aux signalements, les deux jeux ont été bans et il n'est heureusement plus possible d'acheter l'un ou l'autre, mais la communauté s'interroge : y a t-il un semblant de modération sur Steam pour que n'importe qui puisse mettre aussi facilement en place une telle arnaque, jusqu'à pouvoir récupérer les liens officiels d'un autre développeur ou éditeur ?