Quelques nouvelles de jeux PlayStation VR2

Coïncidence ou pas, c'est au moment où Sony annonce officiellement le début de travaux pour une compatibilité prochaine du PlayStation VR 2 avec le marché PC, que le constructeur s'attarde à nouveau sur son casque en plaçant de nouveaux trailers et communiqués sur le PlayStation Blog.Ne cherchez pas de first-party, ce n'est toujours pas à l'ordre du jour mais pour les intéressés…1)- 27 juin sur PSVR2, Quest, SteamVR et Pico- Remake complet de Wanderer, avec nouvelles fonctionnalités et contenu inédit- Confiant, les développeurs annoncent qu'une suite est en préparation2)- 12 mars sur le PSVR2- Version améliorée de Little Cities- Améliorations visuelles, eye-tracking ou encore retour haptique- Inclura tout le contenu bonus de l'original dont l'extension3)- Réadaptation de la franchise Rebellion prévu cette année (PSVR2, SteamVR, Quest)- Campagne inédite jouable en solo comme en coop4)- Ajout d'un compagnon canin- Une nouvelle carte chaque mois pour le mode Horde (mars, avril, mai)- Tout cela gratuitement