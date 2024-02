Charts US (janvier 2024) : malgré une croissance des ventes, la Xbox Series (X) reste bonne dernière Charts US (janvier 2024) : malgré une croissance des ventes, la Xbox Series (X) reste bonne dernière

Circana/NPD nous propose son rapport sur les ventes US de janvier 2024, avec une année qui démarre plutôt bien sur le hardware avec une certaine stabilité (-4 % par rapport à janvier 2023), l'équilibre se faisant entre les baisses de ventes de la PlayStation 5 et la Switch, pendant que parallèlement, la Xbox Series X prend de plus en plus l'ascendant sur la Series S, donc un meilleur CA global.



1) PlayStation 5 : n°1 en unités vendues + revenus engendrés(*)

2) Nintendo Switch : n°2 en unités vendues / n°3 en revenus engendrés

3) Xbox Series : n°3 en unités vendues / n°2 en revenus engendrés



(*) La PS5 fait actuellement 7 % de mieux que la PS4 sur le même laps de temps.



Pour le software, notons que :

- Le rapport est pris en compte jusqu'au 3 février, d'où la présence de Persona 3 Reload qui en seulement 2 jours est à la 4e place.

- Pas de présence de PalWorld car Pocket Pair ne livre pas de données numériques (en dehors de ses propres rapports).

- Circana combine les ventes de The Last of Us II aussi bien le remaster que l'original PS4. Rien qui n'empêche un démarrage très très discret à la 9e place seulement.

- Sans plus de précisions, Tekken 8 fait un meilleur lancement que Tekken 7.





MEILLEURES VENTES POUR JANVIER 2024

(Pas de données numériques pour Nintendo, Take-Two, Larian Studios et Epic Games)

(Même chose pour Palworld et Enshrouded)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Call of Duty : Modern Warfare III (=)

2. Tekken 8 (NEW)

3. Suicide Squad : Kill the Justice League (NEW)

4. Persona 3 Reload (NEW)

5. Madden NFL 24 (-2)

6. Hogwarts Legacy (-2)

7. Like a Dragon : Infinite Wealth (NEW)

8. EA Sports FC 24 (-1)

9. The Last of Us : Part II (NEW)

10. Marvel's Spider-Man 2 (-5)

13. Prince of Persia : The Lost Crown (NEW)





TOP AUDIENCE STEAM :

1. PalWorld

2. Lethal Company

3. Counter-Strike 2



TOP AUDIENCE PLAYSTATION :

1. Fortnite

2. Call of Duty

3. GTA V



TOP AUDIENCE XBOX :

1. Fortnite

2. Call of Duty

3. PalWorld