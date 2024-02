Tales of Arise atteint enfin 3 millions de ventes

Il n'est pas certain que 3 millions de ventes, ça soit pleinement satisfaisant pour « le grand renouveau » de la franchise Tales of, surtout aux yeux de Bandai Namco, mais c'est pourtant ce dont il faudra se satisfaire pouraprès deux ans et demi de mise en place sur le marché. Une petite analyse permet également de se rendre compte que le bouche-à-oreille n'est pas à la hauteur de la qualité du produit avec seulement 1 million de ventes supplémentaires depuis un an (malgré de nombreuses promotions entre temps).On comprend pourquoi l'éditeur a ramassé les chèques de Microsoft et Sony pour placer son RPG depuis mardi dans le Game Pass et le PS Plus Extra : qui sait si quelques curieux ne craqueront pas ensuite sur l'extension ou l'un des DLC (costumes, boost, etc).