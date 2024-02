Sarah Bond : Xbox veut devenir ''leader du marché sur le secteur multi-supports'' Sarah Bond : Xbox veut devenir ''leader du marché sur le secteur multi-supports''

Ce soir à 21h00, nous avons rendez-vous avec la branche Xbox de Microsoft pour faire le point sur la stratégie d'avenir de la marque, mais avant cela, Inverse nous rapporte quelques retours d'une réunion interne où Sarah Bond (présidente de Xbox) aurait déclaré considérer que « chaque écran est une Xbox » (d'une certaine façon) en montrant en exemple le cas Palworld sur des télévisions, des PC, des tablettes (Cloud) et du mobile (idem).



Rien de nouveau serait-on tenté de dire, même si une déclaration de Sarah Bond n'est pas passé inaperçue, précisément faire en sorte que la marque Xbox soit disponible sur un maximum d'appareils pour « devenir leader du marché sur le secteur multi-supports ».



Des propos qui rebondissent forcément sur la possibilité de plus en plus insistante de voir plusieurs produits first-party débarquer sur les supports concurrents, donc PlayStation et Switch, ce qui auquel cas est susceptible d'ouvrir une Boîte de Pandore dont il est pour l'heure difficile de connaître la finalité de cette stratégie en cours.