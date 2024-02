Steam : un bon démarrage pour Persona 3 Reload, et déjà des difficultés pour Suicide Squad Steam : un bon démarrage pour Persona 3 Reload, et déjà des difficultés pour Suicide Squad

Petit détour du côté du référencement de SteamDB pour apprendre en premier lieu le démarrage record de Persona 3 Reload par rapport à tous les autres épisodes de la franchise sorti sur la plate-forme de Valve, montrant que comme pour Like a Dragon : Infinite Wealth, l'audience prend forme sur PC et ce n'est pas pour rien que les éditeurs poussent désormais au multi-supports Day One.



- Persona 3 Reload : 45.000 (pic de joueurs en simultané)

- Persona 5 Royal : 35.474

- Persona 4 Golden : 29.984

- Persona 5 Strikers : 8.730

- Persona 4 Arena Ultimax : 7.099



C'est bien moins la fête chez Rocksteady avec son Suicide Squad : Kill the Justice League qui se contentera d'un pic à 13.459 joueurs pour sa période de lancement… en-deça même de Marvel's Avengers (29.916)...